Открыл огонь из-за ссоры. В МВД уточнили детали стрельбы в школе на Кубани

По данным СМИ, восьмиклассник купил пневматический пистолет с рук и стал вымогать деньги у школьников.

В главке МВД по Краснодарскому краю уточнили детали стрельбы в школе в Темрюкском районе. Как оказалось, инцидент, который произошёл 4 марта в 11:30, стал результатом конфликта между подростками.

— Пятнадцатилетний школьник на Кубани стрелял в сверстников из пневматического пистолета на почве бытового конфликта, — сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что это произошло вне учебного заведения.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

В то же время, по информации газеты "Комсомольская правда", восьмиклассник купил пневматический пистолет с рук и стал вымогать деньги у школьников. Когда те отказались, юноша начал по ним стрелять.