Шойгу заявил, что Россия разрабатывает новые военные спутники-разведчики

Ранее Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ подготовить план купирования угрозы размещения оружия в космосе.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил о работе над созданием современных космических спутников-разведчиков. По поручению президента Владимира Путина ведомство активно занимается технологическим переоснащением военных аппаратов.

— Наша задача — создать современные спутники, способные предоставлять ещё более точные разведывательные и картографические данные. С этой целью ведётся ряд опытно-конструкторских работ, — сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Глава ведомства напомнил, что о необходимости кратного увеличения возможностей спутниковой группировки России в Послании Федеральному собранию заявил президент. Путин пояснил, что это требование продиктовано кардинальными изменениями в области связи, навигации и систем дистанционного зондирования Земли.

В послании российский лидер также сообщил о планах некоторых стран разместить оружие в космосе. Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ подготовить план купирования этой угрозы.