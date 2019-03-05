Посольство РФ пообещало, что недопуск дипломата в Чехию не останется без ответа

Дипмиссия сделала представление заместителю министра иностранных дел республики.

Недопуск в Чехию сотрудника МИД РФ — члена российской делегации, прибывшей на заседание российско-чешской межправительственной комиссии, — не останется без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь Посольства РФ в Чехии Николай Брякин, назвав отказ во въезде проявлением недружественных действий.

— Сделано представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии. Отметили, что подобные действия являются недружественными, не отвечают характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа, — цитирует его ТАСС.

Брякин также уточнил, что во въезде было отказано сотруднику МИД РФ, направлявшемуся на 11-е заседание российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что после проверки документов в пражском аэропорту россиянин был возвращён в Москву.