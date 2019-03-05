В РЖД запустили онлайн-сервис по поиску забытых вещей

Чтобы найти оставленные в поезде вещи, необходимо заполнить электронную анкету в разделе "Пассажирам" на официальном сайте компании.

На сайте РЖД запустили онлайн-сервис по поиску вещей, забытых в поездах дальнего следования, сообщает компания. Для розыска вещей необходимо заполнить электронную заявку в разделе "Пассажирам" на официальном портале РЖД.

— В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры должны подробно описать забытые вещи и указать предполагаемое место в вагоне, где они их оставили. Как только сотрудники компании обработают заявку, пассажиру предложат распознать свои вещи по фотографиям.

Поиск забытых вещей возможен в течение месяца после поездки.

Как уже сообщал Лайф, в метро раз в месяц рассказывают о самых странных вещах, которые забывали пассажиры подземки.