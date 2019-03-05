В РЖД запустили онлайн-сервис по поиску забытых вещей

На сайте РЖД запустили онлайн-сервис по поиску вещей, забытых в поездах дальнего следования, сообщает компания. Для розыска вещей необходимо заполнить электронную заявку в разделе "Пассажирам" на официальном портале РЖД.
— В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет, — говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиры должны подробно описать забытые вещи и указать предполагаемое место в вагоне, где они их оставили. Как только сотрудники компании обработают заявку, пассажиру предложат распознать свои вещи по фотографиям.
Поиск забытых вещей возможен в течение месяца после поездки.
Как уже сообщал Лайф, в метро раз в месяц рассказывают о самых странных вещах, которые забывали пассажиры подземки.
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