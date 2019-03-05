"Непонятно, во что выльется". Адвокат пожаловался на онемевшую ногу Кокорина

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"Непонятно, во что выльется". Адвокат пожаловался на онемевшую ногу Кокорина

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Александр Кокорин. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что восстановлению его подзащитного мешает атмосфера СИЗО, где находится спортсмен. Он добавил, что у футболиста проблемы с ногой, не только те самые "жуткие ожоги", но и онемение. Об этом сообщает телеканал "360".

— Мы констатируем сам факт онемения ноги, — сказал Ромашов.

Юрист подчеркнул, что пока не понятно, во что это выльется.

<p>Фото: © Life</p>

Напомним, Кокорин пожаловался на загноение ноги после электрофореза в СИЗО. Процедура была необходима футболисту из-за травмы колена. Фото "жутких ожогов" нападающего "Зенита" публиковал Лайф.

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