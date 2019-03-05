"Всего нилучшего". Коммунисты в Кургане сделали ошибку в поздравлении к 8 Марта

Один из региональных депутатов объяснил досадный инцидент человеческим фактором.

Досадная ошибка стала причиной едких комментариев жителей Кургана в адрес депутатов КПРФ. Как сообщает портал URA.RU, в поздравительном плакате к 8 Марта представители городской и областной думы пожелали женщинам Зауралья "всего нилучшего".

На плакате — депутаты областной думы Иван Евгенов и Василий Кислицын, а также представитель курганской городской думы Яков Сидоров.

— Пусть весна наполнит ваши сердца радостью, надеждой и любовью, — говорится в обращении. — Всего самого нилучшего вам и вашим близким.

Когда ошибку обнаружили, плакаты сняли. По мнению Сидорова, в произошедшем нет "ничего страшного", ошибку он объяснил человеческим фактором и рассказал, что будут распечатаны новые плакаты.