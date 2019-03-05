Не выше 6%. Путин потребовал от банков не накручивать льготную ставку по ипотеке

По словам главы государства, никакого навязывания дополнительных услуг со стороны банков быть не должно.

Банки не должны устанавливать ипотечную ставку более 6% для семей с детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

Глава государства отметил, что для российских семей, в которых воспитываются двое или более детей, предусмотрена льготная шестипроцентная ставка по ипотеке, а всё остальное субсидируется государством.

— Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально, — цитирует поручение пресс-служба Кремля.

Костин в свою очередь пообещал взять эту ситуацию под личный контроль. По его словам, люди, "которые имеют много детей и с низкими доходами", должны быть в первую очередь в поле внимания.

Напомним, что Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять дополнительные меры для снижения ставок по ипотеке до уровня 8% годовых и менее. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение до этого уровня может произойти уже в 2020 году.