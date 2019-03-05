Матвиенко: Многие российские женщины могут и должны стать новыми лидерами

Спикера Совфеда расстраивает, что в составе прошлогодних победителей и финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" доля женщин не превышает пятнадцати процентов.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к организаторам "Лидеров России" с призывом оценивать профессиональные и личностные качества участников конкурса независимо от их пола.

Она с сожалением отметила, что среди прошлогодних победителей-финалистов конкурса управленцев женщин было всего лишь 15%. И это при том, что по данным Росстата, представительниц прекрасного пола в нашей стране больше, чем мужчин.

— Очень многие российские женщины, обладающие высоким интеллектуальным, творческим потенциалом, целеустремлённостью и ответственным отношением к делу, могут и должны стать новыми лидерами, — подчеркнула спикер Совфеда.

Председатель верхней палаты парламента добавила, что российские женщины в целом добиваются впечатляющих достижений в самых разных областях. В том числе, и в таких, которые традиционно считаются мужскими.

— Мы не просим никакого эксклюзива, мы не просим никаких тепличных условий, мы абсолютно конкурентны. Мы только настаиваем на том, чтобы преимущество не отдавалось мужчинам, а оценивались деловые, профессиональные и личностные качества, — отметила Матвиенко.

Она также выразила надежду на то, что встреча с участницами "Лидеров России" подтолкнёт и других женщин побороться за победу в конкурсе.