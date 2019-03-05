Защитил питомца. В Москве мужчина отбился от стаи диких собак — видео

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Защитил питомца. В Москве мужчина отбился от стаи диких собак — видео

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Он не растерялся, сумел защитить свою небольшую собаку и прогнать бродячих псов.

В районе Солнцево на западе Москвы мужчине, который выгуливал своего питомца, пришлось отбиваться от своры псов. Видео сопротивления опубликовано в телеграм-канале Mash.

Он не только смог защитить своего любимца, но и прогнать бродячих собак.

Полтора месяца назад Лайф сообщал, что в Подмосковье стая собак напала на восьмилетнего мальчика. А летом прошлого года в Мурманской области после подобного случая школьник попал в реанимацию.

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