В Тюмени осудили банду, главарь которой подражал Саше Белому из "Бригады"

Мужчина носил чёрный кожаный плащ и ездил на чёрном "бумере" с муляжом автомата Калашникова.

Тюменский областной суд вынес приговор банде Никиты Коноваля, сообщает Прокуратура Тюменской области. Его группировка просуществовала около 8 месяцев — с ноября 2015 года по июнь 2016 года. Сам Коноваль был приговорён к 18 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Участники банды — шесть человек — в разное время и в разном составе совершили более 10 тяжких преступлений. С учётом их ролей они были приговорены в общей сложности к почти 60 годам лишения свободы.

Кроме того, с троих из них, признанных виновными в убийстве, был взыскан миллион рублей в пользу отца погибшего.

Как отмечают местные СМИ, сам Коноваль подражал одному из героев "Бригады" — не вылезал из кожаного плаща и катался на чёрном "бумере".

Ранее Лайф писал, что СК выяснил, как банда Кости Большого убила мэра Сергиева Посада и ещё 20 человек.