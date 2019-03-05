Стала известна стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Петербурга

Затраты можно сократить почти в два раза, используя транспондеры и программы лояльности.

В "Автодоре" назвали стоимость проезда по скоростной трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга. По словам главы компании Вячеслава Петушенко, речь идёт о цене примерно в две тысячи рублей при условии, что поездка совершена в будний день, а оплата произведена наличными.

В то же время отмечается, что затраты можно сократить почти в два раза, используя транспондеры и прочие программы лояльности.

Новую скоростную автодорогу М-11 длиной 669 километров планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Ранее Лайф рассказывал, что "Автодор" собирается построить скоростную платную трассу Москва — Казань.