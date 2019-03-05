В жутком ДТП под Каиром погибло шесть человек и 32 пострадали

На место трагедии прибыло 15 машин скорой помощи, раненых экстренно доставили в ближайшие больницы.

При столкновении двух маршрутных автобусов и грузовика в Египте погибло шесть человек и 32 пострадало. Жуткая авария произошла на трассе Каир — Александрия, между городами Кафр-эд-Даввар и Абу-Хуммус.

Местные СМИ опубликовали список жертв ДТП. По их данным, состояние раненых — разной степени тяжести. После происшествия на место трагедии прибыло 15 машин скорой помощи. Пострадавшие были экстренно доставлены в больницы ближайших городов.

Ране Лайф писал, что в результате столкновения легковушки с грузовиком на 42-м километре трассы Сургут — Когалым в Югре погибло два человека.