"Газпром" заявил, что владимирские власти недостаточно заняты погашением долгов

Отмечается, что с начала текущего года в регионе зафиксирован резкий рост задолженности.

В "Газпром межрегионгаз Владимир" заявили, что Администрация Владимирской области недостаточно работает над погашением задолженности за газ. Об этом журналистам сообщил Сергей Бондаренко, возглавлявший "Газпром межрегионгаз Владимир" до 25 февраля 2019 года.

Так, к 31 декабря прошлого года просроченная задолженность теплоснабжающих организаций региона превысила 1,6 млрд рублей, а на начало марта эта цифра выросла до 2,4 млрд рублей при общей задолженности всех потребителей в 3,1 млрд рублей.

— Ни январь, ни февраль не проведено ни одного заседания, долги растут, а ни одного заседания не проведено, — сказал Бондаренко.

Он также отметил, что долги могут стать причиной приостановки программы "Газпром-детям", в рамках которой должно было начаться строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.