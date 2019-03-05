ВМС Пакистана обнаружили индийскую подлодку у своих вод — видео

Военно-морские силы Пакистана обнаружили у своих вод индийскую субмарину. Это случилось вечером в понедельник, 4 марта, сообщает газета Dawn.
— Военно-морские силы Пакистана использовали свои специальные навыки, чтобы отвести подводную лодку, успешно удерживая её от проникновения в пакистанские воды, — цитирует газета слова пресс-секретаря ВМС Пакистана.
Издание отмечает, что это второй раз с 2016 года, когда пакистанские ВМС пресекают попытку проникновения подлодки Индии в воды страны.
Ранее Лайф сообщал о сбитом Индией пакистанском беспилотнике.
Напомним, в конце февраля 2019 года армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолёта, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Позже сообщалось, что ВВС Индии сбили пакистанский истребитель, однако Пакистан эту информацию опроверг. Воздушное пространство Пакистана временно закрыли для полётов гражданской авиации. Запрет на полёты самолётов российских авиакомпаний над Пакистаном действует до 5 марта.
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