Цифры перепутали. Медведев пошутил о количестве туристов из Болгарии

Российский премьер посмеялся над справочной информацией, которую для него подготовили помощники.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время своего официального визита в Болгарию рассказывал о том, что жители страны охотно едут в Россию на отдых, однако помощники премьера напутали с подготовленной справкой.

— Болгары тоже отдыхают в России. Не так много, но отдыхают. Причём общий турпоток в Россию растёт. Как мне написали здесь в бумажке: за последние пять лет он увеличился в полтора раза. Дальше тоже для меня неожиданная информация — до 56 миллионов человек. Я думаю, можно на этом точку поставить, — рассмеялся премьер, и его поддержали зрители в зале.

Население Болгарии составляет чуть больше 7 миллионов человек. Поэтому глава Правительства РФ следом привёл правдивые данные, заявив, что в Россию ежегодно приезжает чуть больше 50 тысяч жителей Болгарии. Российских туристов в Болгарию приезжает в десять раз больше.

В интервью болгарской газете "Труд" Медведев рассказал, что санкции — это худший способ вести дела с другими странами. А также заявил, что для реализации газопровода "Турецкий поток" необходимы гарантии со стороны ЕС.