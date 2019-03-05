Ежегодные весенние субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Планируется привести в порядок городские территории и дворы жилых домов, заняться остановками транспорта и не только.

В этому году массовые весенние субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

— На субботники приглашают школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех жителей столицы, которые хотят видеть город чистым и ухоженным. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь и посадочный материал, — отметили организаторы.

Также весь апрель в столице объявлен месяцем благоустройства. Городской штаб по проведению работ возглавит Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

В рамках программы в столице планируется убрать мусор, обустроить газоны и цветники, обновить детские, а также спортивные площадки. В жилых домах будут чистить и ремонтировать фасады и цоколи, приводить в порядок входные двери, козырьковые подъезды и многое другое.

Уделят внимание и ремонту дорог. В планах: обновление разметки, ремонт и установка ограждений, остановок общественного транспорта, а также чистка знаков и указателей.

Напомним, что весенние субботники в столице уже стали традиционными. Первый субботник состоялся 100 лет назад — в апреле 1919 года. Тогда на станцию Москва-Сортировочная Казанской железной дороги пришло всего 15 человек. В прошлом же году в мероприятиях по благоустройству приняли участие более трёх миллионов человек.

Ранее опрос показал, что более трети россиян в течение года участвовали в субботниках.