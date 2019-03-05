Семеро военных пострадали на учениях в Швеции

Всего в момент ЧП на судне находилось 18 человек, двое получили наиболее сильные травмы.

Семеро военнослужащих пострадали во время учений в районе Стокгольмского архипелага в результате того, что катер Минобороны Швеции сел на мель. По данным местных СМИ, двух раненых с серьёзными травмами головы эвакуировали в больницу на вертолёте.

— Пять человек на лодке доставили на берег, где их дожидались автомобили скорой помощи, — рассказал подробности ЧП представитель министерства Даниэль Линдблад (Daniel Lindblad).

Всего на военном катере во время учений находилось 18 человек. Остальные 11 при инциденте не пострадали.