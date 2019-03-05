Роман Абрамович инвестирует в российское кино 6 млрд рублей

Такие денежные средства фонд бизнесмена планирует выделить до 2021 года, а в 2019 году будет вложен один миллиард рублей.

Фонд Романа Абрамовича до 2021 года инвестирует в российское кино 6 миллиардов рублей. В 2020 году сумма инвестиций вырастет до 2 миллиардов, в 2021 году — до трёх. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", ссылаясь на представителей фонда "Кинопрайм".

В настоящий момент через "Кинопрайм" вкладывает только одна компания бизнесмена Романа Абрамовича — Millhouse Capital. Позже к инвестированию могут подключиться другие компании. Сам же "Кинопрайм" будет поддерживать кино вне зависимости от жанра, возрастных ограничений, а также отсутствия или наличия господдержки.

Максимальная сумма, которую фонд сможет потратить на один проект, составляет 100 миллионов рублей. В настоящий момент "Кинопрайм" готов работать только с проектами, уже вышедшими на финальную стадию производства.