Минкульт объяснил причину переноса премьеры мультфильма "Королевский корги"

Изначально ведомство отказало в прокате мультфильму о любимой собаке английской королевы.

Министерство культуры России предложило компании "Вольга" выбрать новую дату для начала проката бельгийской анимационной картины "Королевский корги". Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Премьера мультфильма в России была запланирована на 7 марта. В этот же день должен был выйти мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра". Последняя картина была снята при поддержке Министерства культуры России.

В ведомстве заявили, что прокатчики двух мультфильмов не смогли договориться об их одновременном выходе. По этой причине ведомство предложило "Вольге" перенести дату премьеры. В настоящий момент неизвестно, когда именно работа выйдет в прокат.