Феминизм победил. Google стала платить женщинам больше, чем мужчинам

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Феминизм победил. Google стала платить женщинам больше, чем мужчинам

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Фото © AP Photo/Mark Lennihan

До этого крупную американскую корпорацию обвиняли в дискриминации по половому признаку.

Компания Google предоставила отчёт 4 марта, в котором сказано о результатах обеспечения справедливой и равной оплаты труда. Информация об этом была опубликована в блоге американской фирмы.

На корректировку зарплат фирма, как сказано в документе, потратила порядка десяти миллионов долларов. Женщины при этом на одной позиции программиста получали больше, чем их коллеги-мужчины.

Так называемые корректирующие надбавки получили более 10,5 тысячи работников Google. На каждого из них приходится около 900 долларов. Все выплаты при этом были единовременными.

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