Депп рассказал, как бывшая жена едва не отрубила ему палец бутылкой водки

Капитан Джек Воробей раскрывает всё больше деталей о совместной жизни с актрисой. Ранее он рассказал о её изменах с Илоном Маском.

Расставание голливудского актёра Джонни Деппа с экс-супругой Эмбер Хёрд обрастает новыми шокирующими подробностями. Артист рассказал, как он потерял палец. Бывшая утверждала, что он сам покалечился. По словам Деппа, палец ему отрубила Хёрд.

Во время судебных заседаний звезда "Пиратов Карибского моря" будет настаивать на том, что бывшая жена якобы швырнула в него бутылку водки во время одной из ссор в 2016 году.

— Бутылка разбилась на множество осколков, и один из них раздробил палец актёру. Хёрд задела кость среднего пальца правой руки и практически отрубила его, — приводит версию Деппа портал "Дни.ру". К счастью, хирургам удалось восстановить ему палец.

Артист собирается отсудить у бывшей 50 миллионов долларов по иску о защите чести и достоинства. По его словам, необоснованные обвинения в домашнем насилии со стороны Хёрд стоили ему карьеры. Ранее Капитан Джек Воробей раскрыл правду об изменах актрисы с Илоном Маском.