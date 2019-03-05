Более 2,5 миллиона документов. "Яндекс" запустил сервис по поиску патентов

"Яндекс" запустил сервис поиска патентных документов "Яндекс. Патенты", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Поиск в базе ведётся по более чем 2 миллионам 860 тысячам документов, они охватывают период с 1924 года по настоящее время.
Похожие патенты можно найти как по ключевым словам, так и по смыслу — с помощью умеющей определять смысловую близость документов нейронной сети.
Информация о патентах предоставляется "Яндексу" Федеральным институтом промышленной собственности.
Ранее Лайф писал, что "Яндекс" покажет водителям ямы на российских дорогах.
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