Более 2,5 миллиона документов. "Яндекс" запустил сервис по поиску патентов

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Более 2,5 миллиона документов. "Яндекс" запустил сервис по поиску патентов

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Фото:© РИА Новости/Владимир Песня

Они ищутся как по ключевым словам, так и по смыслу — с использованием нейронной сети.

"Яндекс" запустил сервис поиска патентных документов "Яндекс. Патенты", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Поиск в базе ведётся по более чем 2 миллионам 860 тысячам документов, они охватывают период с 1924 года по настоящее время.

Похожие патенты можно найти как по ключевым словам, так и по смыслу — с помощью умеющей определять смысловую близость документов нейронной сети.

Информация о патентах предоставляется "Яндексу" Федеральным институтом промышленной собственности.

Ранее Лайф писал, что "Яндекс" покажет водителям ямы на российских дорогах.

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