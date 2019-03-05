Определит приоритеты. Путин завтра примет участие в заседании коллегии ФСБ

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Определит приоритеты. Путин завтра примет участие в заседании коллегии ФСБ

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Завтра президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ России. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства определит задачи службы на текущий год.

— Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, в ходе которой будут подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2018 году и определены приоритетные задачи, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, завтра глава государства встретится с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

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