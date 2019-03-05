В Союзе потребителей не поверили в пиво дешевле 35 рублей за пол-литра

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелиц заявил, что не видит смысла устанавливать минимальную цену на пиво, потому что этот алкогольный напиток, как правило, не бывает дешевле 35 рублей за поллитра.
— Как это с качеством связано, я не знаю, я не видел столь дешёвого пива, дешевле 35 рублей. Не приходилось, — приводит его слова НСН. — Может быть, где-то в глухой провинции что-то такое происходит. В Москве, в Петербурге с подобным не сталкивался.
Он признал, что низкие цены на данный напиток действительно встречаются в магазинах. Часто это обусловлено акционными предложениями или продвижением новой продукции, однако такое пиво всё равно стоит дороже.
Ранее Лайф уже писал, что Национальный союз производителей солода, ячменя, хмеля и пивобезалкогольной продукции обратился в Минфин России с предложением установить минимальную цену на пиво — в районе 35 рублей за 0,5 литра. Производители считают, что данная мера поможет поднять качество продукции и убрать фальсификаты из продажи.
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