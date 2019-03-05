В Израиле решили отменить проданные против правил билеты на Евровидение

До этого продажи приостанавливали из-за того, что билеты на лучшие места высокопоставленным чиновникам распределили ещё до официального начала продаж.

Корпорация общественного вещания Израиля Kan приняла решение отменить проданные против правил билеты на Евровидение-2019. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт соответствующей корпорации.

Также стало известно, что сейчас проводится первый этап внутреннего расследования в отношении билетной кассы Leaan. Дело в том, что последняя распределила десятки билетов на лучшие места высокопоставленным деятелям из мира культуры и спорта. Это произошло ещё до официального старта продаж, а также вопреки установленным принципам работы.

Таким образом, руководство Kan требует от кассы Leaan в настоящий момент немедленно отменить все билеты, которые были проданы вопреки официальным правилам.