МИД Чехии отказался комментировать недопуск российского дипломата в страну

МИД Чехии не будет комментировать инцидент с недопуском в страну члена российской правительственной делегации. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.
— Министерство иностранных дел не комментирует данный случай, — заявил журналистам пресс-секретарь министерства Михал Бухачек.
Напомним, газета Deník N сообщила, что члена делегации из России, которую возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров, не пустили в Чехию после проверки документов в аэропорту Праги.
Российское посольство пообещало, что недопуск дипломата в Чехию не останется без ответа.
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