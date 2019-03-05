МИД Чехии отказался комментировать недопуск российского дипломата в страну

Чешские власти запретили гражданину России въезд по "соображениям безопасности".

МИД Чехии не будет комментировать инцидент с недопуском в страну члена российской правительственной делегации. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

— Министерство иностранных дел не комментирует данный случай, — заявил журналистам пресс-секретарь министерства Михал Бухачек.

Напомним, газета Deník N сообщила, что члена делегации из России, которую возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров, не пустили в Чехию после проверки документов в аэропорту Праги.

Российское посольство пообещало, что недопуск дипломата в Чехию не останется без ответа.