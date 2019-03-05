"Принцесса льда в хиджабе" рассказала Лайфу, кто лучше — Загитова или Медведева

По её мнению, они достойны первых мест — очень много работают и очень талантливые.

Участница зимней Универсиады в Красноярске из ОАЭ Захра Лари, известная как "принцесса льда в хиджабе", ответила на вопрос Лайфа, кого из российских фигуристок считает лучше — Алину Загитову или Евгению Медведеву.

— Я не могу решить, кто лучше. Они обе очень-очень много работают, они обе очень талантливые и обе заслуживают первых мест. Очень сложно сказать, кто лучше, — призналась спортсменка.

Ранее Захра Лари рассказала, каково быть первой фигуристкой, выступающей на подобных соревнованиях в хиджабе.