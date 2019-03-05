Эксперт по этикету назвала самую стильную женщину в российской политике

Представительницы прекрасного пола могут успешно сохранять нежные, женственные силуэты, не облачаясь в мужеподобные пиджаки.

Такую точку зрения высказала эксперт по этикету Альбина Холгова, отметив, что в принципе деловой этикет подразумевает среднюю высоту каблука и юбку до колен (но не макси). Нежелательны чрезмерное облегание, броские принты, трикотаж и особенно глубокое декольте на вечерних мероприятиях.

Особый, фактически эталонный кейс в практике протокольщиков представляет Валентина Матвиенко, считает Альбина Холгова. Как отметила эксперт в беседе с News.ru, в своём стиле спикер Совфеда последовательно соблюдает абсолютно все формальности делового этикета. Это ей обеспечило первое место в рейтинге самых стильных женщин в российской политике.

1. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Стиль Матвиенко "полностью воплощает монументальную государственность". Отмечается, что она отдаёт предпочтение тяжёлым фактурным тканям, классическим глубоким цветам и строгим фасонам. При этом гардероб Матвиенко никак нельзя назвать скучным благодаря аксессуарам и фурнитуре нарядов. За модой спикер Совфеда не гонится, оставаясь верной принципу разумного консерватизма.

2. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ по социальной политике

Вице-премьера по соцполитике иногда называют Мальвиной за её кукольные белые локоны и ажурные, порой нарочито женственные наряды. Со временем же костюмы Голиковой стали более партикулярными, но одновременно изящными, а укладки — романтичными, но при этом сдержанными. Таким образом вице-премьер нашла баланс между гендером и политикой.

3. Ольга Баталина, депутат Госдумы

Стиль Ольги Баталиной характеризуется как "сдержанная женственность", так как она предпочитает пастельные, серо-голубые и чёрные цветовые решения. Депутат сочетает жакет с небольшой брошью, нежную блузу и чаще всего протокольную длину юбки. Высотой каблука она не злоупотребляет, бижутерией и макияжем тоже.

4. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова тяготеет к платьям и отдаёт предпочтение открытым насыщенным цветам, но порой может "похулиганить", появившись в леопардовом пальто, на высокой шпильке или в юбке чуть выше колен.

5. Валентина Терешкова, депутат Госдумы

Всегда верна своему имиджу, предпочитая прямые и строгие линии, чаще всего сочетает чёрные, серые и белые оттенки. Её стиль — это статная элегантность, спокойствие и уверенность. Обязательный атрибут — Золотая Звезда Героя СССР на левом лацкане жакета.