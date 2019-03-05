Снова эти Кардашьян. Названа самая молодая миллиардерша в мире

Кайли Дженнер говорит, что своим состоянием она обязана социальным сетям и подписчикам.

Основательница собственного косметического бренда и участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер стала самой молодой в мире миллиардершей. Своё состояние она заработала самостоятельно. Об этом сообщает Forbes.

Сама Дженнер заявила, что не ожидала этого и не предвидела такого исхода событий. Также Кайли отметила, что ей приятно чувствовать признание и она считает это приятным достижением.

21-летняя предпринимательница призналась, что добиться всего этого удалось благодаря соцсетям, так как, перед тем как начать собственный бизнес, у Кайли уже было много подписчиков.

Напомним, Дженнер открыла собственный бренд косметики Kylie Cosmetics в 2016 году. К настоящему времени она заработала один миллиард долларов.