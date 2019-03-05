Не подсуетился. В Минкульте объяснили, почему Агутин ещё не народный артист

Музыкант надеялся получить госнаграду ещё в прошлом году и был ошарашен менее желанной заменой — орденом Дружбы. Теперь именно из-за последней награды звания ему ещё не получить до 2023 года.

Певец Леонид Агутин не получил звание "Народный артист РФ" сразу по двум причинам, одна из которых — то, что он не подал заранее заявку. Как выяснилось, сейчас это сделать не получится. О порядке присвоения почётной награды рассказали в Министерстве культуры России.

— Леонид Николаевич может подать документы, но не ранее 2023 года. Именно такой срок должен пройти после награждения государственной наградой РФ. В 2018 году певец был отмечен орденом Дружбы, — цитирует представителя ведомства "Говорит Москва".

Сам Агутин считает, что до сих пор не стал народным артистом, поскольку "попал под гребёнку" нового правила Минкульта по сокращению выдачи званий.

Он надеялся получить госнаграду ещё в прошлом году до своего 50-летия и был ошарашен менее желанной заменой — орденом Дружбы.