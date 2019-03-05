Из ставропольской школы госпитализировали десять учеников

Из школы в селе Тищенском Ставропольского края госпитализировали десять учеников. Их доставили в больницу после распыления неизвестного вещества. Об этом сообщает РГ со ссылкой на администрацию Изобильненского городского округа.

Отмечается, что дети почувствовали резкий запах еще на первом уроке. Он напоминал мужской парфюм, однако от его аромата ученикам стало плохо. У них закружилась голова, и начало тошнить. В итоге десять учеников доставили в сельскую школу.

В краевом Минздраве поясняют, что здоровью учеников ничего не грозит. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В школе работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают источник запаха.