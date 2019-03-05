Начинка из мобильников. В "Кресты" пытались передать телефоны в курице и хлебе

Сотрудники ФСИН обратили внимание на подозрительный вес батона, после чего решили проверить его содержимое.

В СИЗО № 1 по Санкт-Петербургу ("Кресты") заключённым пытались передать мобильные телефоны, спрятав их в курицу и хлебобулочные изделия. Об этом сообщает региональная пресс-служба УФСИН России.

Сотрудники "Крестов" обнаружили запрещённые в изоляторе предметы с помощью технических средств досмотра.

В одной из посылок внутри копчёной курицы были найдены четыре мобильных телефона.

В другой — заключённым пытались передать средства связи в батоне. Сотрудники изолятора обратили внимание на вес хлебобулочного изделия — в результате в нём нашли свёрток с сотовым телефоном, двумя сим-картами и зарядным устройством.

Недавно заключённым также пытались передать телефоны, спрятанные в упаковке с сельдью. Кроме того, Лайф рассказывал, что в петербургский изолятор пытались передать рулет, начинённый метадоном.