В 2019 году вручат сразу две Нобелевские премии по литературе

Годом ранее вручение отменили из-за скандала, который произошёл в Шведской академии.

Шведская академия решила осенью 2019 года вручить сразу две Нобелевские премии по литературе. Награды будут назначены за 2018 и 2019 годы. Информация об этом появилась на сайте фонда Нобеля.

В соответствующем заявлении Академии сказано, что фонд Нобеля и Шведская академия поддержали тесный диалог по возникшим вокруг этой премии проблемам. В итоге ведомства одобрили ряд важных изменений процесса присуждения премии. Таким образом, теперь в отборе кандидатов на получение премии будут участвовать пять независимых экспертов, которые не являются членами Шведской академии.

Напомним, в прошлом году был скандал вокруг известного шведского фотографа и режиссёра Жан-Клода Арно. Его почти 20 женщин обвинили в сексуальных домогательствах. Также стало известно, что в членах Шведской академии, которая выделяет финансирование, состоит супруга Арно, поэтесса и драматург Катарина Фростенсон. Кроме того, стало известно, что она вместе с мужем владеет культурным центром, который получал дотации от Академии.