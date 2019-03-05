Bugatti показал самый дорогой в мире автомобиль. Он уже продан

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Bugatti показал самый дорогой в мире автомобиль. Он уже продан

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Фото: © twitter/car

Новая машина получила 16-цилиндровый двигатель объёмом восемь литров и мощностью 1500 лошадиных сил.

Автомобильный концерн Bugatti показал в рамках Женевского автосалона автомобиль La Voiture Noire. Стоимость этого авто — порядка 11 миллионов евро. Информация о машине появилась на официальном сайте концерна.

Новое авто получило 16-цилиндровый двигатель, его объём — восемь литров, а мощность — 1500 лошадиных сил. Существующий в единственном экземпляре гиперкар, как сообщили в автоконцерне, уже продан.

Напомним, La Voiture Noire компания выпустила к 110-летию Bugatti. Бренд Bugatti принадлежит Volkswagen Group.

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