Bugatti показал самый дорогой в мире автомобиль. Он уже продан

Автомобильный концерн Bugatti показал в рамках Женевского автосалона автомобиль La Voiture Noire. Стоимость этого авто — порядка 11 миллионов евро. Информация о машине появилась на официальном сайте концерна.
Новое авто получило 16-цилиндровый двигатель, его объём — восемь литров, а мощность — 1500 лошадиных сил. Существующий в единственном экземпляре гиперкар, как сообщили в автоконцерне, уже продан.
Напомним, La Voiture Noire компания выпустила к 110-летию Bugatti. Бренд Bugatti принадлежит Volkswagen Group.
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