"Лежит смотрит телевизор". Во ФСИН считают, что проблемы у Кокорина из-за лени

Замглавы ведомства рассказал, что арестованные футболисты ведут себя в СИЗО абсолютно по-разному.

Проблемы с ногой у содержащегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина связаны с его малоподвижным образом жизни. Об этом заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. По его словам, знаменитость просто "лежит и смотрит телевизор".

— Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес, — рассказал Максименко агентству "Интерфакс".

При этом замглавы ведомства привёл в пример другого арестованного футболиста — Павла Мамаева, который, наоборот, занимается физкультурой, играет в футбол и не испытывает проблем со здоровьем.

По словам Максименко, у Кокорина после медицинских процедур образовались лишь покраснения, а не "ожоги", о которых заявлял адвокат.