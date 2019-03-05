"Лежит смотрит телевизор". Во ФСИН считают, что проблемы у Кокорина из-за лени

Читайте также

"Лежит смотрит телевизор". Во ФСИН считают, что проблемы у Кокорина из-за лени

18

Фото: instagram/kokorin9

Замглавы ведомства рассказал, что арестованные футболисты ведут себя в СИЗО абсолютно по-разному.

Проблемы с ногой у содержащегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина связаны с его малоподвижным образом жизни. Об этом заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. По его словам, знаменитость просто "лежит и смотрит телевизор".

— Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес, — рассказал Максименко агентству "Интерфакс".

При этом замглавы ведомства привёл в пример другого арестованного футболиста — Павла Мамаева, который, наоборот, занимается физкультурой, играет в футбол и не испытывает проблем со здоровьем.

По словам Максименко, у Кокорина после медицинских процедур образовались лишь покраснения, а не "ожоги", о которых заявлял адвокат.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×