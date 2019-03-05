Женщина, которая не испугается. Матвиенко была музой финалистки "Лидеров России"

После победы в соревновании для управленцев Прищепу пригласили попробовать силы в Налоговой службе.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, сама того не подозревая, стала музой одной из финалисток конкурса "Лидеры России". Вероника Прищепа рассказала на встрече со спикером верхней палаты, как сильный образ политика вдохновил её на борьбу за звание лидера.

По словам Вероники, однажды она делилась с подругой своими страхами относительно участия в "Лидерах России" — считала, что после замужества и рождения ребёнка утратила профессионализм. И тогда знакомая привела железный аргумент. Диалог звучал следующим образом:

— Ты много знаешь женщин, которые не испугаются? Ну кто?

— Валентина Ивановна.

— Какая?

— Матвиенко!

После этого сомнения отпали, и Вероника Прищепа из Чехова подала заявку на участие во всероссийском конкурсе управленцев. И не зря. Женщина стала финалистом соревнования, и в 2018 году её пригласили попробовать силы в Налоговой службе. Сейчас она является заместителем главы отдела стандартов и контроля качества услуг ФНС.

Ранее Матвиенко выразила надежду, что встреча с участницами "Лидеров России" подтолкнёт и других женщин побороться за победу в конкурсе.