Президенту Сербии подарили щенка, как у Путина

Шарпланинская овчарка — это пастушеская порода, которая известна устойчивостью к холоду, а также бесстрашием при столкновении с хищниками.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал на своей странице в Instagram, что ему на день рождения подарили щенка шарпланинской овчарки по кличке Пако. Пёсик оказался братом овчарки, которую ранее сам Вучич подарил президенту России Владимиру Путину.

— Первый подарок на день рождения. Пако — шарпланинская овчарка из того же выводка, что и Паша, которого сербский президент подарил российскому президенту Путину. Это подарок на день рождения от Деяна Накича, личного секретаря патриарха Сербского господина Иринея, — пишет Вучич в соцсети.

Путин приезжал в Белград в середине января, тогда Вучич и передал российскому лидеру щенка по кличке Паша. Президент признался, что встреча с российским коллегой имела огромное значение для развития отношений двух стран.