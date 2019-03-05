Автомобиль с водителем внутри взорвался в Татарстане — видео

Мужчина получил множество ожогов, однако они не угрожают его жизни. Пострадавший в больнице.

В Альметьевске возле одного из автосервисов на проспекте Строителей взорвался Volkswagen Touareg с водителем внутри. Как сообщили в МЧС телеграм-каналу Life-Shot, причина ЧП — в "неисправности системы узлов транспортного средства".

Взрывной волной выбило люк иномарки. 57-летнего водителя с ожогами рук, лица и шеи экстренно госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. Прохожие в результате взрыва не пострадали.

Ранее Лайф писал, что на Московском проспекте в Ярославле вспыхнул и дотла сгорел автобус.