Audi отзывает в России почти 4,5 тысячи машин

На автомобилях 2013–2018 годов может случиться утечка топлива, а его запах проникнуть в салон.

Официальный дилер Audi на российском рынке "Фольксваген групп Русс" отзывает 4453 автомобиля моделей A4, A5, A6, A7, A8, Q7 из-за возможной утечки топлива на одной или обеих топливных рампах, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В частности, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2013 по 2018 год.

Об этом обладателей Audi проинформируют с помощью рассылки писем и телефонных звонков. Также владельцы иномарок могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения от дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

— Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита, — указывается в сообщении.

На отозванных транспортных средствах будет произведена замена топливной рампы низкого давления обоих цилиндров. Все работы для владельцев будут осуществляться бесплатно.

Масштабная кампания по отзыву корейских автомобилей KIA и Hyundai ранее была объявлена из-за риска возгорания двигателя. Диагностике подлежит более полумиллиона машин данных марок.