Новороссийск частично обесточен из-за аварии на подстанции

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Новороссийск частично обесточен из-за аварии на подстанции

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Фото: © РИА новости/Михаил Воскресенский

Свыше 120 тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за аварии на подстанции. Там по неизвестной причине повреждён выключатель на трансформаторе, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

— Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей Новороссийска (около 124 600 человек), предприятия местной промышленности, — говорится в заявлении ведомства.

О причинах инцидента не сообщается. Добавим, что в общей сложности в Новороссийске проживает более 273 тысяч человек.

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