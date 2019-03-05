Новороссийск частично обесточен из-за аварии на подстанции

Свыше 120 тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за аварии на подстанции. Там по неизвестной причине повреждён выключатель на трансформаторе, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

— Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей Новороссийска (около 124 600 человек), предприятия местной промышленности, — говорится в заявлении ведомства.

О причинах инцидента не сообщается. Добавим, что в общей сложности в Новороссийске проживает более 273 тысяч человек.