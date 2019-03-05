Very sexy man. Самый горячий учитель английского работает в Перми

Вячеслав говорит, что он не топ-модель и не фитнес-инструктор — просто занимается спортом.

27-летний Вячеслав Посох получил неофициальное звание "самого сексуального" учителя английского языка. Мужчина следит за модой, увлекается спортом и обладает обворожительной улыбкой. Школьницы не пропускают ни одного его урока.

— Мой образ учителя иногда считается странным или нестандартным, так как я стараюсь следить за собой, может быть, одеваться несколько вычурно, — рассказал Лайфу педагог из Перми.

— Стильный, коммуникабельный, умный, — так отзываются о Вячеславе ученицы.

У учителя есть татуировки, он говорит, что не стесняется выкладывать свои фото в Сеть.

— Мы любим нашего учителя. Он с нами общается более молодёжно. Нет такого чувства, что ты что-то скажешь — и начнётся мораль: "Ты сказал не так", что-то ещё. То есть он просто скажет тебе: "Ты сказал неправильно", — рассказала одна из школьниц.

По словам Вячеслава, он старается выдерживать несколько правил — например, просыпается и ложится спать в одно и то же время.

Педагог также старается заниматься спортом минимум три — четыре раза в неделю: в будние дни ходить в спортзал, а на выходных — на лыжах с родителями.

Отметим, что учитель сумел завоевать любовь не только школьников, но и коллег. Недавно Посох стал победителем городского конкурса "Мужчина в образовании".