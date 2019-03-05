Ford рассматривает возможность закрытия двух заводов в России

Это может стать частью глобального плана по реструктуризации деятельности в регионах, не приносящих прибыли.

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух заводов в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в индустрии.

По их словам, если закрытие заводов произойдёт, компания, возможно, станет производить в России лишь лёгкие коммерческие автомобили.

В четвёртом квартале 2018 года Ford столкнулся со снижением операционной прибыли во всех регионах мира, кроме Северной Америки. После этого компания стала сокращать производственные мощности в Европе, Латинской Америке и увольнять тысячи рабочих в Китае.

В РФ, где у Ford есть возможность производить 360 тысяч автомобилей в год, американский автопроизводитель может закрыть завод в Ленинградской области и один из заводов в Татарстане.

Источники агентства уточнили, что окончательное решение пока не принято.

— Финальное решение будет принято во втором квартале 2019 года. Все заводы работают в нормальном режиме, — прокомментировала пресс-секретарь российского подразделения Ford.

Ранее Лайф сообщал, что Ford выпустил в России 75-тысячный кроссовер Kuga.