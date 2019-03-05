"Колоссальный прогресс". Трампа восхитило полное излечение человека от ВИЧ

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"Колоссальный прогресс". Трампа восхитило полное излечение человека от ВИЧ

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Фото: © Facebook/ Donald J. Trump

Это второй такой зарегистрированный случай, и опять помогла пересадка стволовых клеток.

Новость о втором в истории человеке, полностью излечившемся от вируса иммунодефицита, не оставила равнодушным президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома считает появление "лондонского пациента" колоссальным прогрессом в науке.

— Прекрасная новость для многих. Достигнут колоссальный прогресс, — написал американский лидер в "Твиттере".

Ранее стало известно о втором случае полного излечения человека от ВИЧ. Первый произошёл в 2007 году с Тимоти Рэем Брауном, прозванным после этого "берлинским пациентом". В обоих случаях добиться исцеления удалось с помощью пересадки мужчинам стволовых кроветворных клеток костного мозга от донора с мутантным геном CCR5.

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