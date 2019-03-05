"Колоссальный прогресс". Трампа восхитило полное излечение человека от ВИЧ

Новость о втором в истории человеке, полностью излечившемся от вируса иммунодефицита, не оставила равнодушным президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома считает появление "лондонского пациента" колоссальным прогрессом в науке.
“HIV Is Cured In 2nd Patient, Doctors Report.” @nytimes Such great news for so many. Tremendous progress being made!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2019 г.
— Прекрасная новость для многих. Достигнут колоссальный прогресс, — написал американский лидер в "Твиттере".
Ранее стало известно о втором случае полного излечения человека от ВИЧ. Первый произошёл в 2007 году с Тимоти Рэем Брауном, прозванным после этого "берлинским пациентом". В обоих случаях добиться исцеления удалось с помощью пересадки мужчинам стволовых кроветворных клеток костного мозга от донора с мутантным геном CCR5.
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