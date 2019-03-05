Оказывается, мстил. Разрушителю памятника рублю вынесли приговор

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Оказывается, мстил. Разрушителю памятника рублю вынесли приговор

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Фото: ©МВД по республике Коми

Пьяный молодой человек дважды пнул стеклянную конструкцию, отчего та упала и разбилась.

В Сыктывкаре суд приговорил молодого вандала к полутора годам строгого режима в колонии. В прошлом году 22-летний парень, будучи пьяным, разнёс вдребезги памятник "Знак рубля". О процессе сообщает прокуратура Республики Коми на своём сайте.

— Сыктывкарец вспомнил о своём сложном финансовом положении и по этой причине дважды ударил малую архитектурную форму ногой, — пишет региональная прокуратура.

Ущерб городу составил 303 тысячи рублей. Мужчина признал свою вину. Он был ранее судим.

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