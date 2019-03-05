В Сирии у ограды лагеря беженцев "Эр-Рукбан" нашли 300 свежих могил

В самом лагере отсутствуют продовольственные склады и пункты питания, а обмен товарами происходит на подконтрольных боевикам стихийных мини-рынках.

Свежее кладбище с тремя сотнями новых захоронений обнаружено на сделанных несколько дней назад спутниковых снимках рядом с лагерем беженцев "Эр-Рукбан". Об этом сообщило Министерство обороны России.

— На южной стороне непосредственно сразу за пределами ограды лагеря обнаружено свежее кладбище с 300 свежими захоронениями, — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что сам лагерь окружён валом и оградой — за их пределы беженцев не выпускают группировки боевиков, подконтрольные США. В ведомстве добавили, что фактически лагерь превратился в резервацию, где насильно удерживают заложников, и утратил свой статус.

В самом "Эр-Рукбане" процветает антисанитария — в непосредственной близости от жилья расположены свалки. Кроме того, большинство построек не приспособлено для проживания людей в зимний период.

В Минобороны также заявляли о проституции и сексуальном рабстве в "Эр-Рукбане".

Ранее немедленно расформировать и эвакуировать сирийский лагерь для беженцев "Эр-Рукбан" призвал постпред РФ при ООН Василий Небензя.