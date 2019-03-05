Коломойский: Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах

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Коломойский: Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах

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Владимир Зеленский. Фото: © Facebook/ Студия "Квартал 95"

Актёр и шоумен лидирует в предвыборной гонке с отрывом почти в 10% от ближайших соперников — Порошенко и Тимошенко.

Украинский олигарх и владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский считает кандидата в президенты страны шоумена Владимира Зеленского "символом смены поколений".

— Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ. Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских, — сказал бизнесмен в интервью BBC Newsnight.

Партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в лидеры Незалежной 21 января.

Спустя две недели после вступления в гонку он обогнал лидера соцопросов главу партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко. Тогда о планах проголосовать за Зеленского заявили 19% респондентов. По итогам февраля он лидирует в рейтинге с невероятным отрывом почти в 10%. Свой голос за шоумена готовы отдать 25,1% украинцев. Пётр Порошенко и Тимошенко на втором и третьем месте — 16,6% и 16,2% соответственно.

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