Жореса Алфёрова похоронили под Санкт-Петербургом

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Жореса Алфёрова похоронили под Санкт-Петербургом

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Жорес Алфёров. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Учёный умер 1 марта в 23:40 мск от острой сердечно-лёгочной недостаточности. Ему было 88 лет.

Лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алфёрова похоронили сегодня в Комарове под Санкт-Петербургом. Гражданская панихида прошла в стенах научного центра РАН в Северной столице. На ней присутствовали представители научного сообщества и депутаты Госдумы, а также жители города.

Напомним, Алфёров получил Нобелевскую премию в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Он умер 1 марта в 23:40 мск от острой сердечно-лёгочной недостаточности, не дожив две недели до своего 89-летия.

Ранее в Мосгордуме предложили увековечить память учёного. Подробнее о вкладе Алфёрова в науку читайте в материале Лайфа.

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