На планете стало на 55 миллиардеров меньше

Азиатско-Тихоокеанский регион показал наибольшие потери: минус 49 богачей за год.

Американский журнал Forbes пересчитал всех долларовых миллиардеров на планете и констатировал, что с 2018 года список стал короче. По итогам года в мире осталось 2153 человека с состоянием более миллиарда долларов, что на 55 меньше прошлогодних показателей.

Наибольшее сокращение произошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае — там стало на 49 миллиардеров меньше. Единственные страны, где число богачей выросло, — Бразилия и США. Среди миллиардеров — 609 американцев, 14 из которых входят в двадцатку самых богатых людей планеты.

В числе богатейших людей мира также оказались восемь россиян. Среди них Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Алексей Мордашов и другие. Возглавляют мировой рейтинг всё те же люди: владелец Amazon Джефф Безос ($131 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($96,5 млрд) и глава фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($82,5 млрд).