Пассажирка экстренно севшего на Чукотке самолёта от волнения решила, что рожает

В Анадырь за пассажирами прислали резервный борт, он уже вылетел в Соединённые Штаты.

Пассажирка рейса авиакомпании Air China, следовавшего из Пекина в Лос-Анджелес и совершившего экстренную посадку в Анадыре, переволновалась и решила, что у неё начались роды. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Днём была такая информация, она оказалась ложной. Женщина переволновалась, — заявил агентству представитель ГУ МЧС России по Чукотскому АО.

Как уточняется, в Соединённые Штаты пассажиры вылетели резервным бортом около 18 часов по Москве.

Ранее Лайф сообщал, что на Чукотке совершил экстренную посадку самолёт, эвакуация пассажиров проводилась по надувным трапам. Отмечалось, что в багажном отсеке воздушного судна сработала сигнализация, оповещающая о пожаре. Позднее информация о возгорании не подтвердилась.