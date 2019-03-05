В Пентагоне заявили, что Европе нужны новые силы для "сдерживания России"

По словам генерала Кёртиса Скапарротти, это касается как инфраструктуры, так и нового вооружения.

Пентагон планирует усилить авиационный и морской потенциал американских войск в Европе для сдерживания России. По словам главы Европейского командования ВС США Кёртиса Скапарротти, в настоящий момент уже началась закладка бюджетных основ для обеспечения быстрого развёртывания боевых самолётов четвёртого и пятого поколения, а также бомбардировщиков.

По словам Скапарротти, командование запрашивает дополнительные возможности, чтобы "противостоять российскому потенциалу на море".

— Это требует улучшения инфраструктуры, — заявил он на слушаниях в сенате, добавив, что все меры направлены на сдерживание противников и противостояние растущим угрозам в подводной сфере.

Как писал Лайф, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что проигравшей стороной при окончательном разрыве российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станут страны Европы.